Житель Долгопрудного убил и расчленил жену в конце прошлого года

Житель Долгопрудного в конце 2023 года в ходе распития алкогольных напитков поссорился с супругой, взял нож и зарезал ее. Об этом сообщает REGIONS.

Уточняется, что позже мужчина спрятал тело жены в погребе, а спустя несколько дней расчленил и по частям вынес из дома.

При этом всем родственникам и знакомым он говорил, что его супруга уехала в другую республику.

В текущем месяце полицейские вызвали мужчину на допрос для показаний по факту безвестного исчезновения его бывшей жены. Он не выдержал и во всем сознался.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. Суд заключил фигуранта под стражу.

Ранее были раскрыты новые детали дела о похищении и убийстве бизнесвумен под Саратовом.