В подмосковной Электростали мужчина умер от ожогов, подкурив сигарету от газовой плиты, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации собеседника телеканала, трагедия случилась в квартире. Мужчина в этот момент находился в нетрезвом состоянии.

Пламя от конфорки моментально охватило одежду и волосы. На следующий день тело обнаружила супруга погибшего.

Ранее сообщалось, что в Московской области во время заплыва на сапборде погибла четырнадцатилетняя девочка.