Житель Электростали подкурил сигарету от газовой плиты и умер от ожогов — СМИ
РЕН ТВ: житель Электростали подкурил сигарету от газовой плиты и умер от ожогов
Фото: [медиасток.рф]
В подмосковной Электростали мужчина умер от ожогов, подкурив сигарету от газовой плиты, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации собеседника телеканала, трагедия случилась в квартире. Мужчина в этот момент находился в нетрезвом состоянии.
Пламя от конфорки моментально охватило одежду и волосы. На следующий день тело обнаружила супруга погибшего.
Ранее сообщалось, что в Московской области во время заплыва на сапборде погибла четырнадцатилетняя девочка.