Житель Горловки ранен из-за сдетонировавшего кассетного снаряда

Безопасность

Фото: [©Сергей Батурин/РИА Новости]

Житель населенного пункта Горловка, что в ДНР, получил травмы после того, как сдетонировал ранее неразорвавшийся кассетный снаряд. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК 11 октября.

Известно, что пострадал мужчина 1967 года рождения. Он находился на улице Ефремова, и рядом с ним взорвался снаряд. Пострадавшему оказывают помощь медики.

Ранее неоднократно сообщалось, что украинцы обстреливают территории Донбасса кассетными снарядами натовского калибра.

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