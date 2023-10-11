Житель Горловки ранен из-за сдетонировавшего кассетного снаряда
Фото: [©Сергей Батурин/РИА Новости]
Житель населенного пункта Горловка, что в ДНР, получил травмы после того, как сдетонировал ранее неразорвавшийся кассетный снаряд. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК 11 октября.
Известно, что пострадал мужчина 1967 года рождения. Он находился на улице Ефремова, и рядом с ним взорвался снаряд. Пострадавшему оказывают помощь медики.
Ранее неоднократно сообщалось, что украинцы обстреливают территории Донбасса кассетными снарядами натовского калибра.