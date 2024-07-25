Житель Хабаровска пытался склонять российских военных воевать за Украину

Мужчина, проживавший в Хабаровске, был уличен в попытке вербовки бойцов для ВСУ. Он также собирал информацию о военнослужащих для своих украинских кураторов. Об этом сообщил ТАСС .

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили и пресекли деятельность 39-летнего жителя Хабаровска, который собирал информацию о военных и передавал ее агенту украинских спецслужб, а также работнику Главного управления разведки Украины. Особо пристальное внимание злоумышленник уделял командованию воинских частей, Героям России и сотрудникам органов безопасности. Вдобавок ко всему, он пытался склонить группу военнослужащих на сторону ВСУ и агитировал воевать на украинской стороне.

Теперь мужчину обвиняют в государственной измене, а также содействию террористической деятельности. В его отношении ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Ростове-на-Дону сотрудника одного из городских предприятий. Тот сливал на Украину данные об объектах критической инфраструктуры, а вдобавок, еще и сведения о дислокации подразделений ВС РФ. Он также был обвинен в госизмене.