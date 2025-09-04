Житель Иркутской области отбился от медведя голыми руками, оставшись с царапинами

Издание KP.RU сообщило , что житель Иркутской области вступил в схватку с медведем, используя лишь собственные руки, после чего преодолел пять километров в поисках помощи.

В конце летнего сезона россиянин отправился на отдых к озеру Байкал. Однажды, во время прогулки по экологической тропе Фролихинского заказника, углубившись примерно на семь километров, он внезапно столкнулся с медведем. Отдыхающий проявил находчивость и оказал сопротивление хищнику. Не выдержав натиска ударов, наносимых руками и ногами, зверь ретировался в лесную чащу.

Пострадавшему россиянину пришлось пройти пешком от пяти до семи километров до ближайшей туристической базы. Сотрудники Бурприроднадзора транспортировали его на катере в больницу, расположенную в Северобайкальске. Прибывшие медики провели обработку и наложение швов на полученные раны. По оценке врачей, медведь нанес жителю Иркутской области только поверхностные царапины.

