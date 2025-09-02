В поселке Боровском медведь вышел к школе и привлек внимание жителей

В поселке Боровском, Иркутская область, зафиксирован выход медведя к зданию школы. Видеозапись инцидента, произошедшего в российском регионе, опубликовал телеграм-канал Babr Mash.

На кадрах ролика запечатлено, как дикий зверь передвигается вдоль школьного ограждения в попытках пробраться к жилым домам.

По информации Babr Mash, за последние 24 часа жители Иркутской области наблюдали сразу шесть медведей в разных локациях. Помимо медведя в Боровском, один был замечен в районе Промышленной улицы в Братске, еще два — неподалеку от лесокомплекса в Усть-Илимске, и пара косолапых — в садоводческих товариществах «Рассвет» и «Березка».

Сообщается, что все хищники впоследствии вернулись в лесной массив. Информации о пострадавших в результате встреч с дикими животными не поступало. Полиция обратилась к населению с просьбой не прикармливать медведей, чтобы избежать их привыкания к людям.

Ранее сообщалось, что медведь напал на грибника недалеко от места проживания мужчины.