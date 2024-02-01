Житель Истры получил 9,5 года колонии за убийство возлюбленной и нападение с ножом на ее подругу

Суд в Истре приговорил местного жителя к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима за убийство и умышленное причинение вреда здоровью, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло в сентябре прошлого года. Подсудимый, находясь в нетрезвом виде в одной из квартир, поссорился с сожительницей. В ходе конфликта он несколько раз ударил возлюбленную ножом, а также неустановленным тупым предметом.

Затем мужчина набросился с ножом на подругу своей сожительницы. Возлюбленная подсудимого от полученных травм скончалась на месте. Ее знакомой удалось выжить после нападения, здоровью был причинен легкий вред.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово 43-летняя женщина чуть не зарезала сожителя в ходе ссоры.