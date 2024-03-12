Житель Якутии отправился в колонию за нападение с ножом на инспектора ДПС

В ноябре прошлого года мужчина сел нетрезвым за руль, а когда его остановили для проверки, он напал на правоохранителя и ранил его. За это он получил два года лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС .

ЧП произошло осенью 2023 года в Ленском районе Якутии. Там местный житель сел за руль Mitsubishi Pajero в нетрезвом виде. На трассе его остановили и попытались проверить правоохранители. После этого злоумышленник напал с ножом на инспектора ДПС и нанес ему несколько ударов в различные части тела.

«Суд вынес обвинительный приговор, назначив подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - заявили по этому поводу в региональном управлении Следственного комитета.

Ранее сообщалось о вынесении решения по делу жителя Херсонской области. Гражданин Украины собирал на российской территории сведения о дислокации и перемещениях воинских частей, что было квалифицировано как шпионаж. В итоге мужчине назначили 11,5 лет колонии строгого режима.