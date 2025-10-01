Житель Ялты получил внушительный срок в колонии за работу на украинскую спецслужбу

Крымский суд признал виновным пенсионера из Ялты в государственной измене, и назначил ему 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы суда. 67-летний мужчина в 2022 году связался с украинской спецслужбой и взялся выполнять ее задания. Ему поручили склонить к сотрудничеству одного из бывших работников правоохранительных органов. Он попытался выполнить поручение и при личных встречах стал уговаривать собеседника связаться с иностранной разведкой. Затем пенсионера задержали. Следствие квалифицировало эти действия как госизмену, и суд поддержал такую точку зрения.

«Верховный суд республики Крым признал подсудимого виновным в и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указали журналистам.

