Житель Южно-Сахалинска использовал старые ключи для кражи в квартире, которую раньше снимал

В Южно-Сахалинске правоохранительные органы раскрыли необычную кражу из квартиры, совершенную бывшим арендатором. Как сообщили в региональном УМВД, злоумышленник, год назад снимавший жилье, специально не вернул хозяину комплект ключей, чтобы позднее вернуться и обокрасть его.

56-летний местный житель, покинувший город после окончания аренды, вновь приехал в областной центр 10 декабря этого года. Воспользовавшись незаконно оставленными у себя ключами, он беспрепятственно проник в квартиру своего бывшего арендодателя. В ходе кражи мужчина похитил две куртки, электробритву, парфюмерию, строительный уровень, а также нашел и присвоил 8000 рублей наличными и банковскую карту потерпевшего.

На этом преступник не остановился. Покинув место преступления, он совершил покупку с помощью украденной карты на сумму 1500 рублей. Однако благодаря слаженной работе полиции злоумышленник был быстро установлен и задержан. Все похищенные вещи изъяты и возвращены законному владельцу.

В настоящее время установлен общий материальный ущерб, и по факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело.

