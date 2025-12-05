Жительница Бурятии сожгла полмиллиона рублей, чтобы скрыть кражу

В Бурятии раскрыто необычное преступление, жертвой которого стал местный фермер, копивший на новую машину. Мужчина продал часть своего скота, выручив значительную сумму, и спрятал наличные, завернув их в рубашку в шкафу. Однако о тайнике случайно узнала возлюбленная его сына, которая не удержалась от соблазна и похитила часть денег, сообщили в республиканском МВД.

Кража вскрылась в самый неподходящий момент — когда семья отправилась покупать автомобиль и обнаружила недостачу. Фермер незамедлительно обратился в полицию. Узнав о возбужденном деле, девушка осознала серьезность последствий и пошла на отчаянный шаг, чтобы уничтожить улики. Вместо того чтобы вернуть деньги, она сожгла похищенные 500 тыс. руб. в печи, надеясь таким образом избежать ответственности.

Однако уничтожение вещественных доказательств не спасло ее от правосудия. Правоохранительные органы задержали подозреваемую и возбудили в ее отношении уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Теперь ей грозит наказание за сам факт хищения, а сожженные деньги будут вменены в сумму ущерба.

