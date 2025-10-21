Житель Калининграда отправился на 15 лет в колонию за финансирование ВСУ

В Калининграде 43-летний мужчина был осужден на 15 лет за то, что переводил деньги на нужды военных на Украине. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области в своем телеграм-канале.

Злоумышленник на протяжении полутора лет переводил средства в криптовалюте украинским вооруженным формированиям. Он также дважды в 2024 году совершил банковские переводы на счета, которые используются террористической организацией. В итоге его признали виновным в госизмене, а также в финансировании терроризма.

«Балтийский флотский военный суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры области приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы», — указали правоохранители.

Отбывать наказание осужденному придется в колонии строгого режима. Первые четыре года своего срока он проведет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали сотрудника строительной компании, который призывал к терроризму. Его также внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.