Житель Калининграда пригрозил экс-супруге расчленением после развода

В Калининграде мужчина, расторгнувший брак, угрожал бывшей жене расправой и расчленением, о чем сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Согласно информации, опубликованной российским изданием, 38-летний мужчина уже несколько месяцев не дает покоя своей бывшей жене и их общему ребенку, которому девять лет.

Сообщается, что однажды он напал на женщину в присутствии их сына, пытаясь лишить ее жизни. По словам пострадавшей, это происшествие нанесло ребенку серьезную психологическую травму. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении агрессора.

Бывшая супруга заявила, что ее экс-супруг регулярно появляется у ее дома и забрасывает окна различными предметами, включая камни и яйца. Кроме того, по словам женщины, он угрожал ей убийством и расчленением, заявив, что останки будут разбросаны по всему региону, чтобы создать «пазл» для полиции.

Из-за неадекватного поведения отца ребенка пришлось перевести на домашнее обучение, чтобы оградить его от стресса.

