Жителя Подмосковья приговорили к восьми годам колонии за избиение до смерти знакомого

Житель Подмосковья получил восемь лет колонии строгого режима за избиение до смерти своего знакомого, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в ноябре прошлого год в поселке Лесной Городок. Потерпевший украл деньги с банковской карты осужденного. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому не менее двадцати ударов ногами и руками.

Фигурант скрылся с места происшествия, а потерпевший скончался спустя некоторое время от закрытой травмы живота.

Уточняется, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование убийства похищенной в Подмосковье пенсионерки.