Житель Крыма пойдет под суд за призывы к убийству политиков и уничтожению Крымского моста

Уголовное дело в отношении жителя Джанкойского района, который размещал в социальных сетях посты с призывами к убийству, уже направлено на рассмотрение в суд. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ Краснодар».

Мужчина проживал в Джанкойском районе и вел противоправную деятельность. Он призывал в социальных сетях убивать политических деятелей, основываясь на национальном признаке. В своих комментариях к разным публикациям он также высказывал уверенность в необходимости уничтожении моста, который ведет в Крым. В результате 49-летний злоумышленник был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности.

В его отношении было возбуждено уголовное дело. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по этому делу, и все материалы были переданы в суд на рассмотрение.

