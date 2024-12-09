Житель Крыма получил 15 лет за передачу ВСУ данных о движении российской техники

Житель Симферопольского региона в Крыму получил 15-летний срок в колонии по обвинению в измене Родине за передачу министерству обороны Украины данных о передвижении российской военной техники, информирует региональная прокуратура.

Суд выяснил, что с декабря 2022 года по март 2023 года мужчина собирал и отправлял представителям министерства обороны Украины через интернет-мессенджер информацию о движении колонны военной техники российских войск по трассе «Таврида», а также о строящемся военном объекте, которая могла быть использована против безопасности России.

Верховный суд Крыма признал 33-летнего жителя Симферопольского района виновным в измене государству. Обвинение в государственной измене было подтверждено.

«Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Путин указом ввел уголовное наказание за незаконные сбор и передачу персональных данных.