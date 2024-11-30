Путин указом ввел уголовное наказание за незаконные сбор и передачу персональных данных

Отныне в России незаконные использование и передача персональных данных будут преследоваться по уголовной статье. То же самое ожидает тех, кто занимается их незаконным сбором и хранением. Соответствующий указ, опубликованный на портале официальной правительственной информации, подписал президент Владимир Путин.

Максимальное наказание за указанные преступные действия составит в России до десяти лет колонии с уплатой штрафа в размере до 3 млн рублей.

Также осужденным за незаконные сбор, хранение и предоставление персональной информации о российских гражданах будет грозить запрет до пяти лет заниматься определённой деятельностью и занимать некоторые должности.

«Законом устанавливается уголовная ответственность за незаконное использование или передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а также создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и распространения», — приводится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания главой государства.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри.