Город Курахово, который находится в Донецкой Народной Республике, обстреливался натовскими снарядами даже в то время, когда находился под контролем ВСУ. Об этом рассказал местный житель Владимир Соленов, его слова привело РИА Новости.

По утверждению горожанина, у населенного пункта регулярно обстреливали ГРЭС. За счет этого в городе постоянно отключали отопление. Украинские военные при этом очень быстро собирали осколки после обстрелов, чтобы никто их не мог идентифицировать. Но правда постепенно стала выходить наружу. Так к его соседу залетел осколок снаряда.

«Полиция приехала, он им даже показывал: «Что ж вы, ребята, россиянам натовцы снаряды поставляют, наверное?». То есть, прямо видно было на осколке отпечаток, что натовский снаряд», — указал Соленов.

Ранее стало известно, что при налете на Тверскую область один из сбитых беспилотников попал в окно жилого дома. ЧП произошло в городе Удомле. Жильцов пострадавшей квартиры пришлось временно отселить, а фрагментами БПЛА занялись представители экстренных служб.