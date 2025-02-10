Житель Курска получил 20,5 года тюрьмы за госизмену и диверсию
Суд отправил обвиняемого в диверсии жителя Курска на 20,5 лет в тюрьму
Фото: [freepik.com]
Суд приговорил жителя Курска Максим Москалева к 20,5 годам лишения свободы по обвинениям в государственной измене и совершении диверсии, сообщила пресс-служба объединенной судебной системы Курской области.
Суд установил, что Москалев выполнял задание Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в рамках которого поджог объекта транспортной инфраструктуры.
В своем последнем слове перед судом Москалев признал свою вину и выразил сожаление о содеянном.
По данным следствия, гражданин РФ вступил в секретное сотрудничество с украинской разведкой через мессенджер и получил задание сфотографировать здание военного комиссариата. Снимок он отправил своему куратору.
В январе 2024 года Москалев поджог релейный шкаф, расположенный вблизи железнодорожных путей, за что получил вознаграждение от украинских спецслужб в размере 45 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, суд в Краснодаре отправил в следственный изолятор (СИЗО) задержанного за финансирование ВСУ гражданского летчика.