Житель Курска получил 20,5 года тюрьмы за госизмену и диверсию

Суд приговорил жителя Курска Максим Москалева к 20,5 годам лишения свободы по обвинениям в государственной измене и совершении диверсии, сообщила пресс-служба объединенной судебной системы Курской области.

Суд установил, что Москалев выполнял задание Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в рамках которого поджог объекта транспортной инфраструктуры.

В своем последнем слове перед судом Москалев признал свою вину и выразил сожаление о содеянном.

По данным следствия, гражданин РФ вступил в секретное сотрудничество с украинской разведкой через мессенджер и получил задание сфотографировать здание военного комиссариата. Снимок он отправил своему куратору.

В январе 2024 года Москалев поджог релейный шкаф, расположенный вблизи железнодорожных путей, за что получил вознаграждение от украинских спецслужб в размере 45 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, суд в Краснодаре отправил в следственный изолятор (СИЗО) задержанного за финансирование ВСУ гражданского летчика.