В Краснодаре арестовали гражданского пилота за финансирование ВСУ

Командир воздушного судна гражданской авиации арестовали по решению суда в Краснодаре на два месяца, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

В Краснодаре избрали меру пресечения для 56-летнего летчика, ставшего фигурантом дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ). По решению суда мужчину заключили под стражу на два месяца.

По версии ФСБ по Краснодарскому краю, пилот связался с волонтером-сборщиком средств для ВСУ, последовал его инструкциям и перевел деньги через интернет-сервис. Для этого он обменял рубли на криптовалюту.

Помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, шпионаж и госизмена наказываются лишением свободы. Сроки могут варьироваться от 12 до 20 лет, в зависимости от тяжести преступления. В том числе могут отправить в колонию на «пожизненное».

Ранее сообщалось, что в Оренбурге осудили мужчину за передачу данных ФБР о военных РФ.