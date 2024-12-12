Житель Курской области получил 22 года за теракт и государственную измену

Жителя Курской области приговорили к 22 годам лишения свободы за совершение преступлений, которые квалифицировали как государственную измену и террористический акт. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

30-летний мужчина проживал в городе Железногорске Курской области. Он по заданию СБУ собирал данные об объектах транспортной инфраструктуре в регионе и затем передавал их на Украину. Он также устроил взрыв пиротехники в общественной приемной одной из российских политических партий, а затем совершил поджог в одной из городских благотворительных организаций. Второй Западный окружной военный суд квалифицировал все эти действия как теракт и госизмену.

Сам обвиняемый свою вину признал, а также раскаялся в содеянном. Это не спасло его от сурового наказания. Ему было назначено 22 года лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, затем его переведут в колонию строгого режима. После истечения срока основного наказания его еще на два года подвергнут ограничению в свободе.

Ранее сообщалось, что двух жителей Москвы отправили в СИЗО по подозрению в госизмене. Дело, по которому они проходят, засекречено, им грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.