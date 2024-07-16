Житель Липецкой области похитил из дома подмосковной пенсионерки бытовую технику

Подмосковные полицейские раскрыли кражу из дома пенсионерки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть обратилась 76-летняя жительница Люберец. Она рассказала, что неизвестный похитил бытовую технику. Общая сумма ущерба составила 130 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигурантом стал уроженец Липецкой области. Раменский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Московской области задержали подозреваемых в краже денег и ювелирных украшений у пенсионера.