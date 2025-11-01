Житель Люберец разбил посуду в ТЦ на крупную сумму из-за приметы

В одном из торговых центров Подмосковья сотрудники Росгвардии задержали мужчину, учинившего масштабный погром. Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области, причиненный магазину ущерб оценивается в 200 тыс. руб.

Силовики прибыли на место по сигналу тревоги, поступившему на пульт централизованной охраны. На видеозаписи инцидента видно, как злоумышленник сметает с полок и разбивает многочисленные тарелки. После задержания 37-летний житель города Люберцы дал необычные показания.

Он объяснил, что первая тарелка была разбита «на счастье», а затем, следуя суеверию и «войдя во вкус», он уже не смог остановиться. Задержанного доставили в отделение полиции на автозаке для дальнейшего разбирательства.

