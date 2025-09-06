Житель Миннесоты провел почти три десятилетия в тюрьме по ложному обвинению

В США освободили мужчину, который провел 27 лет в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Суд Миннесоты отменил приговор 54-летнему Брайану Хуперу после того, как ключевая свидетельница призналась: преступление совершила она сама.

Как сообщили в прокуратуре округа Хеннепин, судьба Хупера решилась после того, как женщина, чьи показания легли в основу обвинения почти три десятилетия назад, заявила, что ее мучила совесть. Она отозвала свои слова и призналась в убийстве. Сейчас сама свидетельница отбывает наказание по другому делу.

