Житель Москвы украл из подмосковного магазина 13 упаковок шоколада

Сотрудники Росгвардии задержали в Коломне 21-летнего жителя Москвы, который планировал перепродать партию краденого товара, сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина похитил из сетевого магазина восемь коробок с жевательными резинками, коробку с шоколадными плитками и тринадцать упаковок шоколада. Злоумышленнику удалось беспрепятственно пересечь кассовую зону.

Из магазина молодой человек уехал на арендованном автомобиле. Росгвардейцы узнали мужчину по переданной ранее разыскной ориентировке.

В машине злоумышленника нашли украденную продукцию. Жителя столицы задержали и передали полицейским. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который украл из супермаркета средства гигиены.