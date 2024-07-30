Житель Москвы украл из подмосковного магазина партию продуктов для перепродажи

Подмосковные росгвардейцы задержали тридцатилетнего жителя столицы, который похитил из подмосковного магазина партию товара, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Домодедово. Мужчина сложил продукты из морозилки супермаркета к себе в сумку и пытался скрыться.

Однако злоумышленника заметили сотрудники торговой точки, они нажали кнопку тревожной сигнализации. Благодаря этому вору не удалось уйти далеко — на выходе его задержали.

Подозреваемого в краже доставили в полицию. По факту случившегося начата проверка.

Ранее в Московской области задержали местную жительницу, которая пыталась украсть из магазина дорогостоящие деликатесы.