Житель Москвы украл из подмосковных магазинов товары на 65 тысяч рублей

В Балашихе задержали жителя Москвы, который подозревается в серии краж из подмосковных магазинов, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратились сотрудники одной из торговых точек. Они рассказали, что неизвестный похитил товары более чем на тридцать шесть тысяч рублей.

Личность мужчины была оперативно установлена. Выяснилось, что он может быть причастен еще к одной краже. Таким образом, общая сумма ущерба составила свыше шестидесяти пяти тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Московской области задержали мужчину, который украл три велосипеда.