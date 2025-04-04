Драгдилера из Новосибирска осудили в ЯНАО почти на 9 лет

Жителю Новосибирска дали 8,5 года колонии по делу о сбыте наркотиков, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру региона.

За нарушением закона сибиряка и его подельника поймали в феврале 2024 года. Тогда товарищи забрали из тайника в Ноябрьске (ЯНАО) более 700 граммов синтетического наркотика, а далее расфасовали его по дозам для «закладок» в черте города.

Однако довести работу до конца не дали силовики. Мужчин поймали с поличным, а также изъяли наркотики, в том числе из тайных мест на улицах.

Одного из закладчиков недавно осудили за сбыт наркотических средств в особо крупном размере и приговорили к 8,5 года колонии. Тем временем подельника фигуранта судят отдельно и уже по другой уголовной статье.

Ранее сообщалось, что приезжего из другого региона мужчину поймали в ЯНАО за «закладками».