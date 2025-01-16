Житель Нижегородской области убил годовалую дочь и жену после семейной ссоры

Трагедия произошла в Балахне Нижегородской области. В одной из квартир на улице Бумажников местный житель совершил жестокое преступление в отношении своей семьи.

По информации РИА Новости со ссылкой на представителя следственного управления СК РФ по региону, мужчина напал на супругу с ножом, нанеся ей множественные ранения. После этого он жестоко расправился со своей полуторагодовалой дочерью, нанеся ей несколько ударов тупым предметом по голове.

Ребенок скончался на месте происшествия. Его мать с тяжелыми ранениями доставили в больницу, где она позже умерла от полученных травм. После совершенного преступления мужчина попытался причинить вред себе, нанеся себе ранения. Его госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего. На допросе подозреваемый полностью признал свою вину. По его словам, причиной трагедии стала ссора с супругой.

Суд провел выездное заседание прямо в медицинском учреждении, где удовлетворил ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу. По данным областной прокуратуры, срок ареста установлен до 12 марта. В настоящее время обвиняемый находится в больнице под охраной конвоя.

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