Житель Петербурга пригрозил девушке расправой после расставания

В Северной столице, молодой человек 20 лет стал фигурантом уголовного разбирательства после того, как угрожал своей девушке физической расправой, когда та попросила его уйти. Об этом инциденте стало известно из заявления городской прокуратуры, направленного в редакцию «Ленты.ру».

Прокуратура официально предъявила обвинение молодому человеку по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей его действия как «Угроза убийством». Согласно материалам следствия, инцидент произошел 3 ноября 2024 года.

Девушка, в процессе прекращения отношений, попросила обвиняемого покинуть ее жилище, что вызвало у него негативную реакцию. В состоянии аффекта, он напал на девушку, применив удушающий прием и высказывая угрозы.

Ситуацию разрешила мать потерпевшей, вмешавшись и остановив агрессора, после чего молодой человек покинул место происшествия. В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в Калининский районный суд.

