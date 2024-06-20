Житель Петербурга вывесил двухлетнего ребенка сожительницы из окна на тринадцатом этаже

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, вывесившего двухлетнюю дочь своей гражданской жены из окна квартиры на тринадцатом этаже, сообщает РИА Новости .

Известно, что 18 июня между сожителями возник сильный конфликт. В разгар ссоры мужчина схватил ребенка и высунул малышку из окна, держа ее при этом за ноги. После фигурант вернул девочку обратно в помещение.

Сотрудники полиции прибыли по вызову в одну из квартир дома 5/6 по улице Белышева. Там правоохранители обнаружили женщину с дочкой, а также самого мужчину. На телах матери и ребенка имелись следы побоев.

Потерпевших забрали в больницу, а фигуранта доставили в отделение полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о попытке к покушению на убийство. Он задержан.