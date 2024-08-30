Житель Подмосковья избил приятеля и разбил его автомобиль

В Подмосковье задержали 28-летнего мужчину, который ударил своего приятеля по голове предметом, похожим на бутылку, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Конфликт между мужчинами возник в ходе совместного распития спиртного. Кроме того, злоумышленник украл у оппонента мобильный телефон, а также повредил ножом салон его автомобиля и разбил лобовое стекло.

Возбуждено уголовное дело. Суд заключил фигуранта под стражу.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали мужчина задушил пенсионера в ходе ссоры.