Житель Подмосковья избил приятеля и разбил его автомобиль
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В Подмосковье задержали 28-летнего мужчину, который ударил своего приятеля по голове предметом, похожим на бутылку, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Конфликт между мужчинами возник в ходе совместного распития спиртного. Кроме того, злоумышленник украл у оппонента мобильный телефон, а также повредил ножом салон его автомобиля и разбил лобовое стекло.
Возбуждено уголовное дело. Суд заключил фигуранта под стражу.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали мужчина задушил пенсионера в ходе ссоры.