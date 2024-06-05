Житель Подмосковья обстрелял из ружья полицейских под Воронежем

В Воронежской области задержали жителя Подмосковья, который подозревается в нападении на полицейских, сообщила пресс-служба местного управления СК России.

Все произошло накануне на автодороге «Дон». По предварительным данным, подозреваемый, управляя автомобилем, не отреагировал на требования сотрудников ДПС остановить транспортное средство для проверки документов и скрылся.

В результате патрульному автомобилю удалось остановить нарушителя, но он оказался вооружен. Злоумышленник произвел выстрел из ружья в инспектора, сотрудник ДПС был ранен в ногу. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на знакомого в подмосковном хостеле.