Житель Подмосковья обстрелял из ружья полицейских под Воронежем
Фото: [Управление Следственного комитета РФ по Воронежской области]
В Воронежской области задержали жителя Подмосковья, который подозревается в нападении на полицейских, сообщила пресс-служба местного управления СК России.
Все произошло накануне на автодороге «Дон». По предварительным данным, подозреваемый, управляя автомобилем, не отреагировал на требования сотрудников ДПС остановить транспортное средство для проверки документов и скрылся.
В результате патрульному автомобилю удалось остановить нарушителя, но он оказался вооружен. Злоумышленник произвел выстрел из ружья в инспектора, сотрудник ДПС был ранен в ногу. Его госпитализировали.
Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на знакомого в подмосковном хостеле.