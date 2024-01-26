Житель Подмосковья получил 20 лет колонии за тройное убийство

Преступление произошло в октябре 2022 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел ночью в квартиру своей знакомой, у которой гостили друзья — супружеская пара. В ходе ссоры злоумышленник плеснул в лицо женщине легковоспламеняющуюся жидкость, а также облил ею все комнаты квартиры и поджег.

В результате начался пожар. Потерпевшая, чтобы спастись, выпрыгнула с балкона, следом за ней так же поступил и мужчина, находившийся в квартире. Его супруга не успела выбраться и погибла. Позднее спасшиеся мужчина и женщина скончались от ожогов.

Также выяснилось, что до этого подсудимый вместе с соучастниками похитил у 85-летней пенсионерки 50 тысяч рублей. Злоумышленники проникли в квартиру к пожилой женщине под предлогом проверки сантехнических труб.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье местный житель зарезал коллегу и закопал его тело.