Житель Подмосковья получил 20 лет колонии за тройное убийство
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Московский областной суд приговорил жителя Балашихи к 20 годам колонии строгого режима за тройное убийство, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Преступление произошло в октябре 2022 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел ночью в квартиру своей знакомой, у которой гостили друзья — супружеская пара. В ходе ссоры злоумышленник плеснул в лицо женщине легковоспламеняющуюся жидкость, а также облил ею все комнаты квартиры и поджег.
В результате начался пожар. Потерпевшая, чтобы спастись, выпрыгнула с балкона, следом за ней так же поступил и мужчина, находившийся в квартире. Его супруга не успела выбраться и погибла. Позднее спасшиеся мужчина и женщина скончались от ожогов.
Также выяснилось, что до этого подсудимый вместе с соучастниками похитил у 85-летней пенсионерки 50 тысяч рублей. Злоумышленники проникли в квартиру к пожилой женщине под предлогом проверки сантехнических труб.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье местный житель зарезал коллегу и закопал его тело.