Житель Подмосковья получил восемь лет колонии за убийство знакомого в подъезде

Суд в Мытищах приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя, который зарезал своего знакомого в подъезде.

Преступление произошло в ноябре прошлого года, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области. В ходе бытовой ссоры 36-летний мужчина набросился с ножом на приятеля. Потерпевший скончался на месте.

Основой обвинения и приговора стали собранные следователями доказательства, в том числе показания допросов и результаты судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Рузе мужчина зарезал свою знакомую в ходе ссоры.