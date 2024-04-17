Житель Подмосковья получил восемь лет колонии за убийство знакомого в подъезде
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Суд в Мытищах приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя, который зарезал своего знакомого в подъезде.
Преступление произошло в ноябре прошлого года, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области. В ходе бытовой ссоры 36-летний мужчина набросился с ножом на приятеля. Потерпевший скончался на месте.
Основой обвинения и приговора стали собранные следователями доказательства, в том числе показания допросов и результаты судебных экспертиз.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Рузе мужчина зарезал свою знакомую в ходе ссоры.