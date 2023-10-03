Житель Подмосковья предстанет перед судом за убийство бродячей собаки

Каширская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против местного жителя, который убил собаку.

Преступление произошло в ноябре прошлого года возле одного из магазинов в деревне Тарасково, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Мужчина в присутствии прохожих, в том числе детей, достал из автомобиля охотничье ружье и выстрелил в бездомного пса. После этого он привязал лапу собаки тросом к автомобилю, сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

Уголовное дело о жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, направлено мировому судье шестьдесят седьмого судебного участка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково мужчина напал на двух бродячих собак.