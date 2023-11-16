Житель Подмосковья убил приятеля обухом топора в ходе ссоры в бытовке

Жителю Подмосковья предъявили обвинение в убийстве приятеля в ходе ссоры. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в начале недели в бытовке, расположенной возле жилого дома в Раменском, где мужчины распивали алкогольные напитки. Внезапно возник конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина схватил топор и обухом несколько раз ударил по голове 29-летнего оппонента. Потерпевший скончался на месте.

В этот же день подозреваемый был задержан. В ходе допроса он признал свою вину и рассказал следователям об обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Луховицах задержали местного жителя, который чуть не зарезал свою супругу.