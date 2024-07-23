Житель Подмосковья украл инвалидную коляску из приемного отделения больницы

В Ленинском округе Подмосковья задержали мужчину, который подозревается в краже инвалидной коляски из приемного отделения больницы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В полицию обратились представители медучреждения. Они рассказали, что один из пациентов совершил кражу после оказания ему медицинской помощи.

Украденная коляска была обнаружена в квартире подозреваемого. Ее изъяли и вернули владельцу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местного жителя, который пытался украсть из магазина несколько пачек сливочного масла.