Житель Подмосковья утонул в пруду на своем участке, пытаясь сделать прорубь для уток

В Орехово-Зуево 68-летний местный житель погиб, провалившись под лед на собственном пруду, сообщает «Московский комсомолец» .

По информации издания, пожилой мужчина пытался сделать прорубь для домашних уток. В какой-то момент лед на водоеме, расположенном на земельном участке пенсионера, проломился.

Уточняется, что несчастный случай произошел в деревне Федотово. Спасти мужчину не удалось.

Ранее сообщалось, что инструктора подмосковного фитнес-клуба признали виновной в гибели пятилетней девочки, которая утонула в бассейне.