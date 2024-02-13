Житель Подмосковья утонул в пруду на своем участке, пытаясь сделать прорубь для уток
«МК»: пенсионер из Подмосковья утонул в пруду, пытаясь сделать прорубь для уток
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Орехово-Зуево 68-летний местный житель погиб, провалившись под лед на собственном пруду, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, пожилой мужчина пытался сделать прорубь для домашних уток. В какой-то момент лед на водоеме, расположенном на земельном участке пенсионера, проломился.
Уточняется, что несчастный случай произошел в деревне Федотово. Спасти мужчину не удалось.
Ранее сообщалось, что инструктора подмосковного фитнес-клуба признали виновной в гибели пятилетней девочки, которая утонула в бассейне.