Житель Подмосковья вынес со склада Wildberries смарт-часы на миллион рублей и сдался полиции

Житель Люберец вынес со склада Wildberries триста смарт-часов общей стоимостью один миллион рублей. Об этом сообщил SHOT .

По информации издания, инцидент произошел в середине августа. Мужчина пробрался на склад маркетплейса в деревне Коледино. Неделю 29-летний злоумышленник пытался продать украденное, но не смог. В итоге он сам сдался полиции и принес в правоохранительные органы все похищенные смарт-часы.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Люберцах задержали начальника отдела логистики одной из компаний, который подозревается в краже крупной партии пылесосов.