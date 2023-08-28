Жителя Подольска задержали по подозрению в краже на сумму более четырех миллионов рублей

Сотрудники полиции из Люберец задержали начальника отдела логистики, подозреваемого в краже крупной партии пылесосов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что руководитель фирмы обратился в дежурную часть с заявлением о том, что при инвентаризации товара, хранящегося на складе в Дзержинске, была обнаружена недостача более ста двадцати электропылесосов и робот-пылесосов, общей стоимостью более четырех миллионов рублей.

Выяснилось, что начальник отдела складской логистики арендовал грузовой автомобиль, погрузил похищенную технику и отвез ее к себе домой. Примечательно, что на момент обыска квартиры задержанного там было обнаружено 74 пылесоса, остальную часть он успел продать, находя покупателей через Интернет.

В настоящий момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Люберецким городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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