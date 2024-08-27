Житель Подмосковья забил до смерти супругу
РЕН ТВ: житель Подмосковья забил до смерти супругу
Фото: [медиасток.рф]
В Подмосковье мужчина забил супругу до смерти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации собеседника телеканала, все произошло в конце прошлой недели в одной из квартир в Дмитрове.
Уточняется, что мужчина бил жену ногами. Потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленника уже задержали. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что житель Электростали задушил пенсионера в ходе ссоры.