Житель Подмосковья забил до смерти супругу

В Подмосковье мужчина забил супругу до смерти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации собеседника телеканала, все произошло в конце прошлой недели в одной из квартир в Дмитрове.

Уточняется, что мужчина бил жену ногами. Потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленника уже задержали. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что житель Электростали задушил пенсионера в ходе ссоры.