Житель Приморья погиб на трассе из-за падения бетонных плит из кузова грузовика

Большегруз перевозил плиты из железобетона в Приморском крае. В какой-то момент они выпали и спровоцировали массовую аварию, в которой пострадало несколько человек. Об этом сообщил ТАСС .

Чрезвычайное происшествие случилось на автотрассе Рудная Пристань – Осиновка. По ней двигался грузовик Scania с грузом бетонных плит. Строительные изделия в какой-то момент высыпались из кузова на проезжую часть, и в них врезались несколько машин, которые двигались во встречном направлении. Это произошло на 91 километре дороги. В аварии пострадали автомобили Niva, Toyota Allion и Honda Shattle.

«По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб, двое травмированы», - заявили по этому поводу правоохранители.

Ранее появилось сообщение, что суд назначил суровое наказание жителю Новосибирска за смертельное ДТП. Мужчина сел за руль в нетрезвом виде, выехал на встречку и допустил столкновение с другой машиной. В итоге три человека погибли, а сам виновник аварии сбежал с места происшествия. Все эти «подвиги» были оценены судом на 10 лет лишения свободы.