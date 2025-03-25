Житель России подал иск к США на $95 тыс. из-за задержки в выдаче визы

Гражданин РФ Илья Михайлов подал иск в российский суд, в котором потребовал от США возместить ему убытки в размере $95 тыс. из-за задержки в выдаче визы. Из-за проволочек у россиянина в Соединенных Штатах обанкротилась транспортная компания. Об этом сообщил РБК.

Издание сослалось на рассказ Дарьи Лебедевой, главы объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Михайлов открыл в Америке транспортную компанию, после чего перевел на ее счет $95 тыс. Когда в 2019 году россиянин в очередной раз подал заявление о продлении рабочей визы, то в диппредставительстве США очень долго тянули время, затем через три месяца вернули паспорт без визы. В итоге виза была выдана только через 14 месяцев после подачи заявления.

Михайлов указал в своем заявлении, что за тот срок, в течение которого не мог въехать в Соединенные Штаты, его компания обанкротилась. Свой убыток он оценил в $95 тыс. Теперь он требует взыскать такую сумму с США.

Ранее сообщалось, что власти Испании отказали в виде на жительство «оппозиционерам» из России. В таком документе было отказано 65 россиянам, среди которых «активисты, журналисты и правозащитники».