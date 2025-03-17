Pais: Мадрид отказывается предоставить вид на жительство 65 «оппозиционерам» из России

В Мадриде не предоставляют виды на жительство российским «оппозиционерам». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале РИА Новости со ссылкой на местное издание Pais.

По данным журналистов, в Мадриде отказывают в предоставлении вида на жительство 65 российским «оппозиционерам», которые, получив гуманитарные визы, прибыли в страну. Среди тех, кто приехал в Испанию – «активисты, журналисты и правозащитники», уточняет издание.

Прибывшие россияне утверждают, что испанские власти обещали получение вида на жительство в скором времени, но на данный момент их статус по-прежнему не определен. Также говорит и координатор группы – якобы, группа бы не приехала без определенных обещаний. Несмотря на это, источники в МИД королевства отрицают наличие каких-либо договоренностей.

Напомним: ранее стало известно, что больше 680 тысяч иностранцев были включены в реестр контролируемых лиц в России.