Житель Ростовской области погиб из-за атаки дрона на автомобиль

В машине находился мужчина. Она погиб. Его личность пока не установлена. О трагедии в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

На трассе Морозовск—Цимлянск в Ростовской области из-за атаки дрона ВСУ загорелся автомобиль.

На место выехали сотрудники полиции и спасатели МЧС.

В ночь 21 марта из-за атаки украинского дрона произошел взрыв в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону. Двое человек пострадали. Их доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Еще одной жительнице дома оказали помощь на месте. В результате атаки БПЛА 16 квартир получили повреждения.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области из-за атак дронов ВСУ погиб мужчина.