В Белгородской области из-за атак дронов ВСУ погиб мужчина

В Белгородской области из-за атаки дронов Украины один мирный жителей погиб, а еще двое были ранены. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам руководителя области, скончался житель хутора Добрино Ракятинского района. Мужчина получил серьезные увечья и ушел из жизни до прибытия медиков. Кроме того, срочно был доставлен в местную больницу другой потерпевший, у которого врачи диагностировали минно-взрывную травму, а еще слепые осколочные ранения лица и предплечья.

Третьим пострадавшим тоже оказался мужчина. По причине детонации беспилотника в районе хутора Лобковка он получил осколочные ранения грудной клетки, а также ног. Раненый находится в лечебном учреждении. В телеграм-канале МО РФ доложили о ликвидации в Белгородской области двух украинских беспилотников.

Ранее стало известно о том, что при попытке попасть на территорию Белгородской области украинские военные лишились не менее 300 своих бойцов.