Житель Сеула сжег многоэтажку огнеметом

В Сеуле, в районе Бончхон-дон, произошел трагический пожар в 21-этажном жилом здании. Агентство Yonhap (Южная Корея) сообщило о трех жертвах и 11 раненых. Согласно предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог, совершенный мужчиной, использовавшим самодельное огнеметное устройство.

Согласно информации, предоставленной местной полицией, 60-летний мужчина, гражданин Кореи, проник в многоэтажный дом и спровоцировал пожар на четвертом этаже, используя распылитель пестицидов, модифицированный в подобие огнемета.

Три человека погибли, выпав из окон, пытаясь спастись от огня. 11 человек получили ранения различной степени тяжести, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Предполагаемый злоумышленник покинул место происшествия на мотоцикле.

Позже выяснилось, что подозреваемый погиб в этом же пожаре. Как установило следствие, за несколько часов до трагедии он совершил попытку поджога другого жилого дома, о чем сообщили в местном отделении полиции.

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