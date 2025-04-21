Житель Сеула сжег многоэтажку огнеметом
Yonhap: 60-летний кореец сжег многоэтажку в Сеуле, трое погибли
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В Сеуле, в районе Бончхон-дон, произошел трагический пожар в 21-этажном жилом здании. Агентство Yonhap (Южная Корея) сообщило о трех жертвах и 11 раненых. Согласно предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог, совершенный мужчиной, использовавшим самодельное огнеметное устройство.
Согласно информации, предоставленной местной полицией, 60-летний мужчина, гражданин Кореи, проник в многоэтажный дом и спровоцировал пожар на четвертом этаже, используя распылитель пестицидов, модифицированный в подобие огнемета.
Три человека погибли, выпав из окон, пытаясь спастись от огня. 11 человек получили ранения различной степени тяжести, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Предполагаемый злоумышленник покинул место происшествия на мотоцикле.
Позже выяснилось, что подозреваемый погиб в этом же пожаре. Как установило следствие, за несколько часов до трагедии он совершил попытку поджога другого жилого дома, о чем сообщили в местном отделении полиции.
Ранее сообщалось, что украинские мошенники поручили школьнику из Москвы поджечь дверь участка полиции.