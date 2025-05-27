Жительница Алтая облила мужа горючей смесью и подожгла его в ответ на побои

Бытовая ссора привела к тому, что женщина, проживающая на Алтае, облила своего супруга горючей смесью и подожгла ее. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

На Алтае произошло ЧП. Там в селе Красногорском проживает семейная пара. Между супругами произошла бытовая ссора, после чего 36-летний мужчина начал избивать свою вторую половину. 40-летняя женщина не растерялась, она вытащила канистру с топливом для бензопилы, в виде смеси бензина и масла. Она плеснула жидкостью на мужа, а затем подожгла ее.

«Когда муж вспыхнул и закричал от боли, сжалилась и вызвала спасателей», — указал микроблог.

В результате мужчину с ожогами отправили в больницу, а его жену в полицию.

Ранее сообщалось, что в Башкирии отец чуть не убил новорожденного сына, оставив рядом с колыбелью включенный фен. Из-за работы прибора загорелась детская кроватка, а малыш получил увечья. По факту случившегося расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.