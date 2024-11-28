Житель захваченной Украиной курской Суджи написал в паспорте прощальное письмо

Пенсионер из Курской области написал в своем паспорте прощальное письмо, поскольку считал, что не выживет. Об этом в своем телеграм-канале сообщило региональное управление Министерства внутренних дел РФ.

Мужчина проживал в Судже, которая была захвачена частями ВСУ. 70-летний житель боялся, что погибнет, и он не доверил свое послание простому листку бумаги, поскольку боялся, что он потеряется. В итоге он написал письмо в собственном паспорте. Правоохранители сообщили, что выдали человеку новый документ.

«Один из паспортов вручили 70-летнему жителю Суджи, который в своем прежнем документе написал прощальное обращение сестре. Опасаясь, что информация может быть утеряна, он надеялся, что кто-то найдет паспорт и передаст его близким», — указали они.

В письме пенсионер заявил, что в городе нет ни света, ни газа, он находится в бедственном положении. Мужчина вошел в состав тех людей, которых насильно вывезли на Украину, а затем вернули в Россию.

Ранее появились сведения, что ВС РФ уничтожили в Курской области только с начала ноября более двухсот иностранных наемников. Они пытаются пробиться из окружения и проломить коридор для эвакуации войск, но массово гинут. В их числе граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании.